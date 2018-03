Rusza Akademia Rolnika Gobarto 500

Akademia Rolnika Gobarto 500 to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na bieżące problemy rynku trzody chlewnej. Gobarto S.A dostrzega potrzebę wspierania ciągłego rozwoju wśród rolników. W związku z tym w ramach Akademii Rolnika praktycy hodowli i eksperci weterynarii na bezpłatnych spotkaniach poruszą takie tematy jak: zapobieganie ASF, bioasekuracja, odpowiednie żywienie trzody, ekonomika produkcji, nowoczesne technologie w budynkach inwentarskich czy wymogi dot. ochrony środowiska, przed którymi są postawieni hodowcy trzody chlewnej. Pierwsze, inaugurujące całą kampanię spotkanie odbędzie się 21 marca. Tematem pierwszego szkolenia będzie „Nowoczesna hodowla, czyli jak zarabiać na produkcji trzody na globalnym rynku? ". Aby wziąć w nim udział należy zapisać się na spotkanie przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.Gobarto500.pl/akademia-rolnika/.

- Akademia Rolnika to kolejny krok do realizacji szeroko zakrojonego programu odbudowy polskiego rynku mięsa wieprzowego. W ramach naszej pracy nad Gobarto 500 przeprowadzamy szkolenia dla rolników będących naszymi partnerami. Teraz postanowiliśmy rozszerzyć zasięg i edukować wszystkich chętnych. Ponadto chcemy również dotrzeć do uczniów szkół i uczelni rolniczych by przekazywać im najwyższe standardy hodowli trzody chlewnej już na początku ich kariery zawodowej. Liczymy na to, że te działania w jeszcze większym stopniu przyczynią się do wzmocnienia i odbudowy polskiego rynku mięsa wieprzowego – mówi Dariusz Formela, Prezes Zarządu Gobarto SA.

Program został zainicjowany w listopadzie 2016 r. podczas Kongresu 590, kiedy to ówczesny wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów – Mateusz Morawiecki, marszałek województwa podkarpackiego – Władysław Ortyl oraz Andrzej Goździkowski – prezes zarządu Cedrob SA podpisali Deklarację rozwoju rynku produkcji mięsa wieprzowego. Gobarto SA, wchodząca w skład Grupy Cedrob, realizuje projekt odbudowy rynku produkcji mięsa wieprzowego m.in. przez program integracji tuczu Gobarto 500, zakładający partnerską współpracę z hodowcami w chowie trzody chlewnej. Rolnicy, którzy biorą w nim udział, otrzymają kompleksowe wsparcie, dostęp do nowoczesnych technik tuczu oraz stabilność biznesową.

Kolejne spotkania Akademii Rolnika odbędą się w maju – aktualne informacje datach i lokalizacjach będą umieszczane na stronie www.Gobarto500.pl/akademia-rolnika/.