Uroczyste otwarcie nowego supermarketu Lewiatan we Włocławku

W supermarkecie Lewiatan klienci znajdą bogaty wybór produktów (około 8 tysięcy artykułów), w tym także szeroki asortyment wyrobów pochodzących od lokalnych dostawców, między innymi owoce i warzywa, mięso, wędliny oraz pieczywo. W sprzedaży dostępne będą również wyroby alkoholowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, w ofercie włocławskiego supermarketu znajdzie się dział ze zdrową żywnością oraz świeżymi rybami. Na miejscu prowadzony będzie także wypiek pieczywa i dań gotowych. Dzięki niemu konsumenci będą mogli zakupić gotowe do spożycia, jeszcze ciepłe wyroby, doskonałe na rodzinny obiad. Supermarket posiada również własną wędzarnię, co umożliwi oferowanie klientom wędlin przygotowywanych bezpośrednio w sklepie. Włocławska placówka umożliwiać będzie ponadto opłacanie domowych rachunków oraz zakup doładowań do telefonów komórkowych.

Wizualizacja wewnętrzna została wykonana w oparciu o najnowsze, zmodyfikowane standardy Lewiatana. Wewnątrz supermarketu zostały wdrożone nowe wizualizacje, kolorystyka oraz wzory tablic informacyjnych i oznaczeń branżowych.

– Jestem przekonany, że oferta naszego supermarketu, a zwłaszcza bogaty wybór produktów świeżych: najwyższej jakości mięs, wędlin, serów, owoców i warzyw, czy też ryb przypadnie do gustu włocławskim klientom – mówi Marcin Grabałowski, prezes zarządu Partner Sp. z o.o.

– Z okazji uroczystego otwarcia, które odbędzie się już w najbliższą sobotę, przygotowaliśmy ponadto wyjątkową ofertę promocyjną oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek – dodaje.

Całkowita powierzchnia sklepu wynosi 1240 mkw., sprzedażowa – 850 mkw. Zatrudnienie znalazło w nim około 40 osób. Włocławski supermarket jest 26 sklepem franczyzowym Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan prowadzonym przez Partner Sp. z o.o. z Lipna.

Supermarket Lewiatan przy ul. Pogodnej 10 będzie czynny od poniedziałku do soboty

w godzinach 6.00-21.00, natomiast w niedziele handlowe w godzinach 9.00-19.00.