Jak odpowiadać na potrzeby klienta przyszłości?

Polacy zarabiają coraz więcej, w związku z tym cena jest ciągle głównym czynnikiem decyzyjnym ale traci na znaczeniu, a zaczynamy zwracać uwagę na inne aspekty. – Wszyscy jesteśmy klientami przyszłości, zmieniają się jedynie narzędzia, z których korzystamy. Nawet potrzeby, które mamy są raczej niezmienne. W naszych sklepach klient stał się asertywny i wymagający – mówił podczas panelu „Klient przyszłości – jak odpowiadać na jego oczekiwania” Marcin Poniatowski, Członek Zarządu ds. marketingu, Lewiatan Holding S.A.

Nieuchronnym zjawiskiem jest cyfryzacja sprzedaży w sklepach stacjonarnych, co podkreślał przedstawiciel sieci Lewiatan. – Do handlu wchodzi coraz więcej digitalizacji. Dobrym przykładem jest tu kasa samoobsługowa, bądź wprowadzany przez nas przepisomat, podpowiadający co można zrobić z konkretnych produktów, drukując od razu listę zakupów. Internet jest bez wątpienia narzędziem, które będzie zmieniać handel. Coraz częściej ludzie oglądają coś w sklepie stacjonarnym, a kupują taniej w sieci. Trend ten nie obejmuje jeszcze tak mocno branży spożywczej, ponieważ tu często barierą jest koszt dostawy. Produkty spożywcze są stosunkowo tanie i dodatkowa opłata związana z dostawą powoduje, że klienci nie sięgają po te rozwiązanie zbyt często. – wyjaśniał Marcin Poniatowski.

Innym ważnym aspektem, który poruszali paneliści była personalizacja. – To nad czym dzisiaj musimy pracować, z racji tego, że klient ma coraz mniej czasu, to dostosowywanie oferty pod jego potrzeby. Stąd na przykład coraz więcej dań gotowych w sklepach spożywczych. Obecnie coraz częściej mówi się też o tym, by w pełni zautomatyzować proces zakupowy, tak by płatność za produkty naliczana była w momencie wkładania ich do koszyka. Problem w tym, że dzisiejsza technologia jest jeszcze zbyt droga, dlatego na jej wprowadzenie musimy trochę poczekać – opowiadał Poniatowski.

Jak wynika z panelu „Klient przyszłości – jak odpowiadać na jego oczekiwania”, polski handel będzie się dynamicznie zmieniał, pozostając pod mocnym wpływem nowych technologii, co na pewno przyniesie wymierne korzyści konsumentom.