Szukasz wytchnienia od zgiełku miasta? Odkryj Szczawnicę i jej uroki

Położona u stóp Pienin i Beskidu Sądeckiego Uzdrowisko Szczawnica jest bez wątpienia jednym z najciekawszych miejsc regionu. Zachwycające górskie krajobrazy i rwący Dunajec sprzyjają odpoczynkowi. Na jego spienione wody wypłynęli już flisacy - spływ tradycyjną łodzią to atrakcja, z której trzeba skorzystać będąc w Pieninach. Rzeka zapewnia również znakomite warunki do uprawiania kajakarstwa górskiego. Na amatorów pieszych wycieczek czekają malownicze szlaki turystyczne, które pozwolą odkryć najpiękniejsze zakątki Pienin. Rezerwat Białej Wody, obfituje w malownicze skałki i progi skalne, tworząc liczne przełomy i wodospady. Warto również zobaczyć Wąwóz Homole będący jedną z największych atrakcji przyrodniczych w tej części Polski. Najpopularniejszym kierunkiem dla miłośników górskich wypraw są Trzy Korony – z platformy widokowej na szczycie roztacza się widok na Pieniński Park Narodowy. Dla szukających bliskiego kontaktu z naturą doskonałą propozycją jest możliwość zwiedzania okolicy konno. Stadnina Rajd, położona nieopodal rezerwatu, oferuje wycieczki i przejażdżki, w czasie których można podziwiać piękno dziewiczej górskiej przyrody. Górskie szlaki przyciągają także rowerzystów i biegaczy szukających odpoczynku od cywilizacji.

Po aktywnym dniu na łonie przyrody warto również odwiedzić miasto i wczuć się w jego kameralną atmosferę. Historyczne centrum Uzdrowiska Szczawnica skupione wokół Placu Dietla po renowacji przeprowadzonej przez rodzinę Mańkowskich odzyskało blask i cieszy oko detalami typowymi dla alpejskiej architektury. Chcąc skorzystać z oferty kulinarnej, powinniśmy spróbować słynnych domowych pierogów w restauracji Bohema. Ręcznie lepione według tradycyjnych przepisów przywodzą na myśl smaki dzieciństwa. Szukając orzeźwienia kroki poniosą nas do Cafe Helenka położonej w samym centrum Szczawnicy. Widok z kawiarnianego ogródka przywodzi na myśl idylliczne szwajcarskie miejscowości, letnim wieczorem łatwo zapomnieć, że to wciąż pieniński kurort. Cafe Helenka to miejsce spotkań, dlatego w sezonie dba o rozrywkę swoich gości – obsługa organizuje koncerty i potańcówki, a animatorzy zapewniają opiekę i zabawę dla najmłodszych podczas gdy rodzice mogą zaznać chwili relaksu.

Do Uzdrowiska Szczawnica warto również przyjechać z powodu bogatej oferty kulturalnej – Galeria Pijalni Wód i Dworek Gościnny stale dbają o doświadczenia na najwyższym poziomie. Tym razem jest to wystawa prac Marka Raczkowskiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich rysowników, którego krótkie formy w absurdalny i zabawny sposób opisują rzeczywistość. Wystawa obejmuje przegląd prac z całego okresu twórczości artysty. Wernisaż z udziałem artysty odbędzie się 11 kwietnia br. w Galerii Pijalni Wód Mineralnych o godz 17:00, a wystawę będzie można oglądać do 16 czerwca codziennie w godz. 10:00 – 17:30 (z wyłączeniem Świąt Wielkiej Nocy).

Sama Galeria również budzi zainteresowanie. Mieszcząca się w sercu kurortu, w zrekonstruowanej XIX-wiecznej Willi, zainaugurowała swoja działalność w 2008 r. i jest jednym z elementów szeroko zakrojonej, konsekwentnie realizowanej przez Rodzinę Mańkowskich rewitalizacji Uzdrowiska. Pośród wszystkich dokonań ostatnich lat, na uwagę zasługuje również Dworek Gościnny, stanowiący perłę przedwojennego miasta i przedwojenne centrum kulturalno-rozrywkowego Pienin, który pół wieku czekał by powrócić na kulturalną mapę Polski.

W Galerii do tej pory odbyło się ponad 80 wystaw, między innymi artystów o renomie ogólnopolskiej i międzynarodowej, takich jak akwarelista Michał Suffczyński, plakacista Rosław Szaybo, kostiumografka Dorota Roqueplo, czy znany rysownik Andrzej Mleczko. Ważnym rysem działalności Galerii są wystawy prezentujące unikatowe, regionalne tradycje oraz bogatą historię Szczawnicy. Z kolei w zrewitalizowanym Dworku Gościnnym działa kino oraz reguralnie odbywają się koncerty i spektakle teatralne. Dworek gości również festiwal Barokowe Eksploracje podczas, których prezentowano m.in. operę Muzio scevola w reżyserii Lorenzo Charoya, pod dyrekcją Marka Štryncla. – mówi Agnieszka Żarska, Kierownik Galerii, odpowiedzialna za wiele kulturalnych wydarzeń w Uzdrowisku Szczawnica.

Na zmęczonych aktywnym wypoczynkiem i wrażeniami turystów czeka zróżnicowana baza noclegowa – od zabytkowej Willi Marta w standardzie B&B, przez rodzinny hotel Nawigator ***, aż do od lusksusowego Modrzewie Park Hotel *****.

Planując weekendową ucieczkę od codzienności, warto więc postawić na Uzdrowisko Szczawnica, które nie uległo jeszcze masowej turystyce i wciąż zachowuje swoją wyjątkową atmosferę kameralnego kurortu czekającego by Cię ugościć.