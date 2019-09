Wielka loteria urodzinowa Lewiatana

Loteria trwa od 25 września do 25 października 2019 roku. Aby wziąć w niej udział, należy w sklepach Lewiatan dokonać zakupu za minimum 25 złotych. W koszyku musi się też znaleźć się co najmniej jeden produkt marki promocyjnej. Do kwoty paragonu nie wlicza się zakupów produktów alkoholowych, tytoniowych, produktów leczniczych i artykułów dla niemowląt.

Jeśli pod zdrapką jest ukryta informacja o nagrodzie, można ją od razu wymienić na atrakcyjną torbę na zakupy. Z kolei, gdy pod zdrapką znajduje się napis „Graj o Toyotę” lub kod „Extra szansa” wówczas można wziąć udział w losowaniu nagród głównych – jednego z dziesięciu samochodów Toyota Aygo. Aby zgłosić się do loterii należy zarejestrować się na stronie internetowej www.loteria.lewiatan.pl. Każde zgłoszenie to jedna szansa w losowaniu, chyba, że pod zdrapką znajdowała się „extra szansa”, wówczas po podaniu podczas zgłoszenia kodu otrzymuje się aż 10 „losów” podczas losowania samochodów.

Losowanie nagród głównych odbędzie się po zakończeniu akcji, czyli 30 października br. Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie paragonu, na podstawie którego dokonano zgłoszenia.

Regulamin loterii dostępny jest na stronie: www.loteria.lewiatan.pl