Zakończyła się kolejna Akademia Rolnika

Akademia Rolnika to cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do hodowców trzody chlewnej. Projekt powstał w ramach programu integracji tuczu Gobarto 500, którego celem jest odbudowa polskiego rynku produkcji mięsa wieprzowego.

Każdy rolnik przystępujący do programu zobowiązany jest odbyć dwudniowe szkolenie z nowoczesnej hodowli zwierząt oraz otrzymać pozytywny wynik testu końcowego. Podczas pierwszego dnia lutowego wydarzenia poruszane były tematy związane z rozwiązaniami stosowanymi w budynkach inwentarskich, produkcją i dobrostanem świń, a także organizacją pracy gospodarstwa oraz chorobami tuczników. Natomiast drugiego dnia uczestnicy mogli wysłuchać wykładów na temat bioasekuracji, Afrykańskiego Pomoru Świń oraz innych chorób, na które narażone są zwierzęta. Nie zabrakło tematów związanych z kwestiami finansowymi oraz dyskusji na temat prezentowanych zagadnień. Szkolenie zostało zakończone testem oraz wręczeniem certyfikatów uczestnikom.

Program i tematyka szkoleń zostały dobrane w taki sposób, aby odpowiadać na realne potrzeby oraz oczekiwania hodowców trzody chlewnej, bez względu na skalę ich działalności. Spotkanie prowadzili doświadczeni praktycy hodowli oraz eksperci weterynarii, którzy podzielili się z hodowcami wiedzą o najnowszych technikach i technologiach stosowanych w tuczu trzody chlewnej.

Gobarto 500 to program partnerskiej współpracy firmy Gobarto i rolnika w chowie trzody chlewnej. Kooperacja odbywa się przy wsparciu techniczno-merytorycznym Gobarto. Polega ona na wybudowaniu na gruncie rolnika, przy współpracy z Gobarto, budynku inwentarskiego do 2000 stanowisk tuczowych. Umowa współpracy obejmuje 15 lat i gwarantuje rolnikowi wynagrodzenie do 10 tys. zł miesięcznie, niezależnie od sytuacji na rynku trzody chlewnej, oraz kwotę potrzebną na spłatę kredytu i bieżące funkcjonowanie budynku inwentarskiego.